Варшава, , 10:30 — REGNUM Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза. Об этом говорится в опубликованном Верховным судом Польши заявлении.

Суд указал на противоречие между законодательством ЕС и польским законодательством, которое возникает из-за очередных поправок к судебной системе, предложенных правящей партией «Право и справедливость» (PiS). Несоответствие может привести к тому, что структуры Евросоюза запустят процесс выявления нарушений обязательств, что в конечном итоге обернётся для Польши выходом из ЕС.

Предлагаемые изменения должны получить негативную оценку, так как представляют реальную угрозу для независимости судебной системы Польши, отметил Верховный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, спор вокруг судебной реформы длится в Польше несколько лет. В декабре представители правящей партии внесли в парламент очередные поправки для «дициплинирования» судей, превышающих свои полномочия. Законопроект был негативно воспринят и оппозицией, и большой частью сообщества судей.

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