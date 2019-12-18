Бишкек, , 10:19 — REGNUM Военнослужащий внутренних войск МВД Киргизии получил огнестрельное ранения в результате конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает 18 декабря издание 24. kg со ссылкой на государственную пограничную службу (ГПС) Киргизии.

В ведомстве уточнили, что эскалация конфликта произошла 18 декабря в 11 часов 30 минут (9:30 мск). Жители двух приграничных сёл стали забрасывать друг друга камнями.

После обострения конфликта стороны приостановили переговоры и приступили к разъяснительной работе с населением. Для урегулирования ситуации на место вылетел первый заместитель ГПС Киргизии Абдикарим Алимбаев.

Отметим, 18 декабря в 9 часов 30 минут (7:30 мск) в селе Кок-Таш Баткеноскй области Киргизии разгорелся очередной конфликт между жителями соседних государств. Ранее, 16 декабря, между жителями произошла словесная перепалка из-за строительства забора на несогласованном участке границы.

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