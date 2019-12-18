Ричмонд , США, , 10:19 — REGNUM Постановление, согласно которому бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не имеет право на получение дохода от продаж своей недавно опубликованной книги Permanent Record («Личное дело»), вынес суд Восточного округа американского штата Вирджиния. Об этом 18 декабря сообщает агентство Bloomberg.

По мнению вынесшего такой вердикт судьи Лиама О'Грэди, Сноуденом были нарушены обязательства, так как перед публикацией он не отправил свою книгу в АНБ и ЦРУ, где её должны были рассмотреть на предмет содержания в ней секретных сведений.

«Permanent Record содержит информацию, которую Сноуден, в соответствии с контрактами как с ЦРУ, так и АНБ, обязан был предоставлять на рассмотрение (в данные службы) перед публикацией», — заявил судья.

При этом судом не были приняты во внимание доводы защиты о том, что США сообщили, что не будут рассматривать содержащиеся в книге материалы должным образом и в разумные сроки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден заявил, что он уже свыкся с мыслью о том, что ему уже никогда не удастся вернуться в США.