Москва, , 10:10 — REGNUM Каждый пятый в России (21%) относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому отрицательно, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Напротив, положительно оценивают деятельность Зеленского на посту президента Украины 9% граждан РФ. Ничего не знают о его работе 35%, безразлично относятся 29% опрошенных.

После избрания Зеленского отношение к Украине у 74% российских граждан, которые знают о его деятельности, осталось неизменным, у 11% — улучшилось, у 11% — ухудшилось, 4% респондентов на смоги ответить.

Опрос проведен 12 декабря 2019 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Украиной на сегодняшний день скорее плохие, так считают более половины российских граждан — 53%.

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