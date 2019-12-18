Луганск, , 10:14 — REGNUM Украине следует прекратить вводить всех в заблуждение и, наконец, договориться об обмене пленными до конца 2019 года, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева, сообщил 18 декабря «Луганский информационный центр».

«Мы призываем Украину прекратить манипулировать сознанием общественности и распространять информацию, не соответствующую действительности», — сказала она.

В частности, речь идёт о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, который после проведения встречи в «нормандском формате» снова заявил о «поэтапном» обмене пленными, а также о словах руководителя СБУ Ивана Баканова о некоем «параллельном» обмене и о трудностях с идентификацией лиц, удерживаемых в Донбассе.

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«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четвёрки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — подчеркнула Кобцева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дата обмена пленными будет согласована на ближайшем заседании Контактной группы в Минске, которое состоится 18 декабря 2019 года.

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