Нагоя, Япония, , 10:01 — REGNUM Научный совет Университета Нагои присвоил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву степень почетного доктора, сообщили 18 декабря в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что почетная степень присвоена за вклад в развитие образования, поддержку науки и либерализацию экономики Узбекистана. Президент японского университета Сейичи Мацуо заявил, что Мирзиёев уделяет особое внимание развитию связей между двумя странами в сфере науки.

Президент Узбекистана, в свою очередь, выразил благодарность руководству и научному коллективу университета. Глава государства также предложил создать узбекско-японский фонд по научно-академическим обменам и трансферу технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзёиев встретился с мэром Нагои Такаси Кавамуро. Стороны обсудили перспективы создания парка высоких технологий в Ташкенте.

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