Пекин, , 10:21 — REGNUM Во время заседания СБ ООН представитель Китая выразил обеспокоенность по поводу ситуации в индийском Кашмире, об этом 18 декабря сообщает Geo TV.

По данным журналистов, постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал наблюдателей ООН в Индии и Пакистане провести брифинг с подробным изложением ситуации в регионе.

Цзюнь в комментарии изданию отметил, что вновь попросит членов Совета Безопасности собраться для обсуждения проблемы, когда будут представлены подробные отчеты о ситуации в Кашмире.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир и ввели в регионе комендантский час. Решение вызвало резкую негативную реакцию со стороны международного сообщества, особенно Пакистана.

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