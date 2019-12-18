Нур-Султан, , 09:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Имангали Тасмагамбетова от должности посла республики в России, сообщили 18 декабря в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что указ об освобождении от должности подписан в связи с достижением послом пенсионного возраста. Тасмагамбетов занимал эту должность с февраля 2017 года.

Имангали Тасмагамбетов родился 9 декабря 1956 года в селе Новобогат в Гурьевской области КазССР. В разные годы он занимал должности министра обороны Казахстана, мэра Нур-Султана, Алма-Аты, а также председателя правительства республики.

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