Киев, , 10:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины намерено обжаловать в Верховном суде решение о восстановлении в должности бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, известного своими антисемитскими и откровенно нацистскими высказываниями. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба ведомства.

В пресс-службе напомнили, что дисциплинарная комиссия МИД Украины выяснила, что антисемитские сообщения в социальных сетях действительно писал Марущинец. На основании данного вывода он и был уволен.

Суд первой инстанции, в который обратился Марущинец, согласился с выводами комиссии и оставил в силе решение об увольнении, однако Шестой апелляционный суд Киева обязал восстановить скандального дипломата в должности.

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МИД Украины выполнил решение суда, но продолжает считать, что взгляды Василия Марущинца несовместимы со званием украинского госслужащего.

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