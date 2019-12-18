Москва, , 09:53 — REGNUM В МИД России ждут реакции правозащитников и европейских дипломатов на разгон протестующих в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?» — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря перед зданием Верховной рады в Киеве прошло сразу несколько акций протеста. Люди митинговали против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

Этот законопроект уже был принят Радой 13 ноября. В силу он должен вступить 1 октября 2020 года. В ходе стычек пострадали не менее 17 полицейских, задержаны 26 демонстрантов.

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