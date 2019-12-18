Джакарта, , 09:52 — REGNUM Международный центр в Вене и Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведут региональный семинар 18−19 декабря в Джакарте, сообщает Sindonews.

В семинаре примут участие более 65 религиозных лидеров и политиков из пяти разных стран в рамках усилий по расширению взаимопонимания и сотрудничества между религиозными общинами в Южной и Юго-Восточной Азии.

«Если мы хотим противостоять последствиям нетерпимости, которая стала тревожной тенденцией не только здесь, в Юго-Восточной Азии, но и во всем мире, мы должны сосредоточиться на необходимости интеграции различных идеологий, различных образов жизни и различных религиозных убеждений», — заявил генеральный секретарь Международного центра в Вене Фейсал бин Муаммар.

Издание отмечает, что Организация исламского сотрудничества надеется на более активное вовлечение религиозных лидеров и политиков в конструктивный диалог о том, как многоконфессиональные общины, в том числе буддийские и мусульманские сообщества, во всем регионе смогут объединиться для благополучия последователей.

Напомним, встреча в Джакарте станет второй в своем роде после семинара, который состоялся в Бангкоке (Таиланд) в 2017 году, в котором приняли участие 70 религиозных лидеров и политиков.