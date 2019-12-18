Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Действия ФБР США при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем подверглись критике со стороны Особого суда, который санкционирует исполнение Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом говорится в опубликованном постановлении суда.

Судья Розмари Коллайер отметила, что действия ФБР с заявками по Картеру Пейджу, отражённые в докладе генерального инспектора, противоречат «высокому долгу обеспечения беспристрастности». В связи с этим возникает вопрос, стоит ли доверять информации, указанной в других заявках ФБР.

Судья потребовала, чтобы спецслужба не позднее 10 января 2020 года дала объяснение о том, что намеревается сделать для обеспечения достоверности будущих заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский минюст признал, что слежка ФБР за избирательной кампанией Дональда Трампа была неоправданной, так как ведомству было известно об отсутствии доказательств о связях политика с Россией.

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