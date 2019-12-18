Москва, , 09:40 — REGNUM Представление о возможности обеспечения евро-атлантической безопасности только за счёт НАТО является иллюзией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с своей статье «Соседи по Европе».

«На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евро-атлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом», — цитирует Лаврова «Российская газета».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, создать эффективную систему безопасности в Европе можно лишь только на коллективной основе, поскольку у России и Европы общие угрозы и вызовы в сфере антитеррористической безопасности и нелегальной миграцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в Москве встревожены усилением активности Североатлантического альянса возле границ России и Белоруссии, а также принятые на саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран.

Подобные шаги ведут к милитаризации Европы и делаются вопреки обязательствам о том, чтобы не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, добавил министр.

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