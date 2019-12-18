Нагоя, Япония, , 09:34 — REGNUM Создание парка высоких технологий Нагои в Ташкенте обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и мэр японского города Такаси Кавамура, сообщили 18 декабря в пресс-службе узбекского лидера.

В рамках официального визита Мирзиёева в Японию прошли переговоры с мэром Нагои. Стороны обсудили возможность реализации инновационных проектов в области экономики, промышленности, транспорта и других сферах.

Кроме того, по итогам встречи подписано соглашение о партнерстве между хокимиятом (администрацией) Ташкента и мэрией Нагои.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с губернатором префектуры Айти Хидэки Омуром. Стороны обсудили перспективы запуска прямого авиасообщения.

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