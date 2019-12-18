Москва, , 09:34 — REGNUM Противоречия внутри российского общества и на внешнеполитической арене достигли такого уровня, что впору задуматься о пересмотре Конституции и стратегической направленности российского государства, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» на телеканале «Россия-1».

"Мне лично кажется, что завершается огромный период не свершившихся утопий по поводу того, что Россия войдет в Европу… «Вхождение в мировое сообщество» оно называется, «вхождение в мировую цивилизацию». Все началось словами лидеров уже при Горбачеве, а внутренне проводилось при Андропове, и может быть даже чуть-чуть раньше. И вот тут возникает вопрос, исчерпан ли этот этап», — завил Кургинян.

По его словам, за 40 лет, пока Россия так или иначе стремилась войти в Европу, в самой этой Европе произошли драматические изменения — разного рода меньшинства практически заняли главенствующую роль, пошел процесс разрушения семьи, уничтожения традиционных ценностей и так далее. В связи с этим, встает стратегический вопрос.

«Это огромный вопрос, который для меня методологически абсолютно равен вопросу построения социализма в отдельно взятой стране при Сталине. Если мы говорим о том, какая конституция, чья она и чьим именем она была освящена в Советском Союзе, то это была Сталинская Конституция… Нужно было признать возможность построения социализма в отдельно взятой стране», — продолжил политолог.

Он также отметил, что сталинская группа, выдвигавшая эту конституцию, имела и свои имперские претензии и абсолютно свой взгляд на Россию, а также на Запад, который идет от писем Герцена «Концы и начала». Принятие этой конституции означал фундаментальный стратегический поворот. А предвещал принятие этой конституции разгром троцкистских и зиновьевских групп и утверждение идеи построения социализма в отдельно взятой стране.

«Она положила основу великого поворота от придаточного существования России по отношению к коммунистической революции к великой России как центру этой революции. Если сейчас мы говорим о чем-то таком же, то такая же дискуссия, такая же полемика между группами, такое же оформление этого в национальную повестку дня… и многое другое могла бы переоформить общество и элиту. И тогда бы итогом стало бы стратегическое переоформление конституции, в любом случае, как я убежден, с крайне сильной властью президента», — заявил Кургинян, отметив, что Россия слишком большая страна, чтобы иметь другой тип власти.

Если же этого не оформить, считает политолог, то в обществе продолжат накапливаться противоречия чаяний народа и реальным положением дел в стране, что является не бесплатным удовольствием.

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