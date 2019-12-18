Москва, 18 декабря 2019, 09:34 — REGNUM Противоречия внутри российского общества и на внешнеполитической арене достигли такого уровня, что впору задуматься о пересмотре Конституции и стратегической направленности российского государства, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» на телеканале «Россия-1».
По его словам, за 40 лет, пока Россия так или иначе стремилась войти в Европу, в самой этой Европе произошли драматические изменения — разного рода меньшинства практически заняли главенствующую роль, пошел процесс разрушения семьи, уничтожения традиционных ценностей и так далее. В связи с этим, встает стратегический вопрос.
Он также отметил, что сталинская группа, выдвигавшая эту конституцию, имела и свои имперские претензии и абсолютно свой взгляд на Россию, а также на Запад, который идет от писем Герцена «Концы и начала». Принятие этой конституции означал фундаментальный стратегический поворот. А предвещал принятие этой конституции разгром троцкистских и зиновьевских групп и утверждение идеи построения социализма в отдельно взятой стране.
Если же этого не оформить, считает политолог, то в обществе продолжат накапливаться противоречия чаяний народа и реальным положением дел в стране, что является не бесплатным удовольствием.
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