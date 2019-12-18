Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Депутат горсовета Тбилиси Эрекле Кухианидзе извинился перед коллегами за оскорбительное высказывание в соцсетях о задержанном в Южной Осетии за нарушение границы враче Важи Гаприндашвили и его жене. Об этом 17 декабря заявил член тбилисского муниципального собрания (сакребуло) от «Грузинской мечты» Беки Давитулиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Никто не имеет права делать эмоциональные и тем более агрессивные заявления в адрес плененного оккупационным режимом человека и его семьи, — сказал журналистам депутат сакребуло. — На встрече с нами Эрекле Кухианидзе принес извинения, и я не говорю, что этих извинений достаточно».

Он также прокомментировал решение совета снять 17 декабря с повестки собрания рассмотрение данного вопроса. Давитулиани рассказал, что поступок коллеги будет рассмотрен, когда совет посчитает нужным, а не по чьему-то требованию.

«Анонсировать заседание большинства не буду, чтобы не ставились эти спектакли», — добавил Давитулиани.

Как передавало ИА REGNUM, у ряда политических сил вызвало возмущение высказывание Кухианидзе, опубликованное им на своей странице в соцсети Facebook. Депутат высказался своем мнение о посещении территории Южной Осетии Гаприндашвили и акций протеста, которые проходили в связи с его задержанием. В акциях приняла участие жена задержанного. Кухианидзе назвал действия врача и его супруги «провокацией» и «идиотизмом».

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