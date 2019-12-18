Каракас, , 09:32 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие официальные лица страны в течение последних недель встречались в Каракасе с представителями финансовых компаний США. Об этом 18 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, одна из таких встреч была проведена в конце октября текущего года и на ней было проведено обсуждение частичного погашения Венесуэлой долгов примерно на $60 млрд перед кредиторами в США.

Также отмечается, что в число последних входят инвестиционные фонды Pimco и T. Rowe Price, а также банк Goldman Sachs.

Кроме этого, сообщается, что сторонами обсуждался план, согласно которому предполагалось, что кредиторы Венесуэлы будут вести взаимодействие с компанией, получившей право на добычу нефти на территории страны.

При этом название последней не раскрывается и указывается, что часть средств, которые будут получены от продажи нефти, в этом случае будет направлена на закупку продовольствия для населения Венесуэлы.

Помимо этого, указывается, что представители части финансовых компаний США получили разрешение Белого дома на проведение встреч с властями Венесуэлы, что, по мнению агентства, может свидетельствовать о возможном изменении курса США по отношению к Боливарианской Республике.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря решение лишить парламентского иммунитета четырех депутатов, представляющих оппозицию в Национальной ассамблее Венесуэлы, приняла Конституционная ассамблея государства.