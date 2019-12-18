Москва, , 09:28 — REGNUM Соединённые Штаты вместе с Североатлантическим альянсом вряд ли рискнут развязать войну с Россией. Такое мнение высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя заявление главы Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова о вероятной целенаправленной подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту.

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«Не думаю, что американцы вместе с НАТО рискнут пойти на войну с Россией. У них нет уверенности в победе», — заявил RT эксперт.

Он напомнил, что в НАТО не скрывают, что для них главным противником является Россия, но говорят о том, что даже в условиях сдерживания необходим диалог. При этом, подчеркнул Блохин, альянс состоит из стран с различным менталитетом и разными интересами, противоречащими друг другу, которые «необходимо как-то удерживать». В этой ситуации единственным инструментом для США остаются заявления об угрозе со стороны России, которой необходимо противостоять».

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«Понятно, что главная задача — оказывать на Россию давление, попытаться навязать гонку вооружений, укрепить переговорную позицию, — добавляет эксперт. — Это всё — инструмент сдерживания и шантажа».

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов уверен, что Североатлантический альянс ведёт целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. По его словам, на это указывают сценарии интенсивных военных учений НАТО в странах Прибалтики, Польши, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей. Также весомым аргументом является и наращивание военных расходов стран НАТО, которые к 2024 году планируется увеличить на $400 млрд.