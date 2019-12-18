Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Госдеп США приветствует планы властей Узбекистана об отмене тюремного наказания за клевету и оскорбления. Об этом 18 декабря написала первый заместитель Госсекретаря США по делам Южной Азии и Туркестана Элис Уэллс на своей странице в Twitter.

Она выразила надежду, что новый закон будет соответствовать международным нормам и позволит публиковать тщательные и независимые отчеты СМИ без страха репрессий.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря директор агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Комил Алламжонов заявил, что президент республики Шавкат Мирзиёев поручил проработать вопрос об отмене тюремного наказания за клевету и оскорбления.

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