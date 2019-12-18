Киев, , 09:25 — REGNUM На Украине существуют небольшие, но абсолютно реальные, риски очередного госпереворота, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 17 декабря в эфире телеканала 112.ua.

«Политическая оппозиция в Верховной раде, общественная мысль и часть олигархов, которые выступают против власти — это классический коктейль, которому не хватает ещё двух компонентов — спускового крючка и внешней легитимизации», — рассказал он.

Эксперт считает, что украинские власти смогут избежать майдана, если доработают закон об открытии рынка земли. В частности, украинскую землю необходимо сначала распределить между теми гражданами страны, которые ещё не получили земли.

«Это 20 млн человек, которые не реализовали ещё своё право на получение этих земель. Каждому украинцу… выдайте по 0,5 га земли… Вы пытаетесь продать не своё», — подчеркнул Бортник.

Он отметил, что авторы закона о рынке земли до сих пор не создали механизма, предотвращающего скупку земли иностранцами через корпоративные права, финансовые инструменты и двойное гражданство.

Третьим важнейшим дополнением является государственный контроль за использованием земли.

«Земля — это такой ресурс, это даже не квартира. Земля при неправильном использовании за пять лет… превращается в песок. Создайте механизм контроля государственного», — призвал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине осудило насилие в отношении полицейских во время акции протеста против открытия рынка земли, которая состоялась возле здания Верховной рады.

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