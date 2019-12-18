Киев, 18 декабря 2019, 09:25 — REGNUM На Украине существуют небольшие, но абсолютно реальные, риски очередного госпереворота, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 17 декабря в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт считает, что украинские власти смогут избежать майдана, если доработают закон об открытии рынка земли. В частности, украинскую землю необходимо сначала распределить между теми гражданами страны, которые ещё не получили земли.
Он отметил, что авторы закона о рынке земли до сих пор не создали механизма, предотвращающего скупку земли иностранцами через корпоративные права, финансовые инструменты и двойное гражданство.
Третьим важнейшим дополнением является государственный контроль за использованием земли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине осудило насилие в отношении полицейских во время акции протеста против открытия рынка земли, которая состоялась возле здания Верховной рады.
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