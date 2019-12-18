Симферополь, , 09:21 — REGNUM Главой комитета молодёжной политики Крыма назначили экс-руководителя направления культуры и творчества молодёжного актива республики Сергея Селимова. Соответствующий указ главы РК опубликован 17 декабря на официальном портале правительства Крыма.

«Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов анонсировал создание нового комитета по делам молодёжи, который с 2020 года будет заниматься проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан. Сергей Селимов до назначения работал членом молодёжного общественного совета Евпатории и руководил направлением культуры и творчества молодёжного актива РК.

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