Париж, , 09:18 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность, которую Франция придает центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках всеобъемлющей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава МИД Франции также поблагодарил своего собеседника за поддержку, оказанную Лаосом, кандидатуре Франции в качестве партнера по развитию отношений с АСЕАН.

«Стороны обсудили перспективы углубления экономического сотрудничества. Это особенно касается аэронавтики и гидроэнергетики, где французские игроки вносят свой вклад в модель безопасного и устойчивого развития», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что террористические группировки в Африке могут продвинуться на Ближний Восток.

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