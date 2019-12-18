Нагоя, Япония, , 09:10 — REGNUM Открытие авиасообщения между городами Узбекистана и японской префектуры Айти обсудили президент республики Шавкат Мирзиёев и губернатор префектуры Хидэки Омурой, сообщили 18 декабря в пресс-службе узбекистанского лидера.

В рамках официального визита Мирзиёева в Японию стороны договорились об организации взаимных визитов и о проработке открытия новых авиарейсов. Кроме того, участники обсудили создание совместных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 20 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Японии. По мнению экспертов, стороны намерены подписать заявление о дальнейшем расширении и углублении стратегического партнёрства.

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