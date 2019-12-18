Москва, , 09:07 — REGNUM Ельцинская Конституция стала не только инструментом личной власти «царя Берендея», но совершенно случайным образом превратилась в инструмент власти вообще, который можно использовать по-разному и не без издержек, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, Конституция, продавленная первым президентом России Борисом Ельциным, решила две задачи: одну практическую, под которую и создавалась и совершенно случайно — стратегическую.

«Практическая задача была ясная — закрепление права Ельцина делать все что он хочет, когда он хочет и с кем он хочет. Она означала только это… Царь Берендей хотел, чтобы был только он и никого больше, а все остальные находились очень далеко. Он задачу выполнил», — заявил Кургинян.

При этом Ельцин, выполняя эту задачу, не мог написать в Конституции: «Всё может Ельцин, все положено ему», поэтому, согласно Конституции, полномочия полагались президенту. В результате в России была создана президентская республика.

«Когда после того, как оказалось, что эта олигархия, которая так или иначе вертела очень сильно властью, она довела всё до ручки, оказалось, что нужна какая-то гармонизация отношений между элитой и обществом, накапливается много раздражения, возник Путин. И тут оказалось, что эта президентская республика в руках одного человека является инструментом решением одних задач, она же может быть инструментом решения совершенно других задач. Ельцин создал не только инструмент личной власти, он создал инструмент власти вообще», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что достаточно долго, как оказалось, этот инструмент можно в достаточной степени эффективности применять и не только в целях сугубо личных. В последующие двадцать лет эта Конституция использовалась в целях гармонизации отношений между народом и элитой, в какой-то степени — так в целях централизации или даже хуже или лучше — к возврату к суверенному существованию. Но сейчас мы подошли к такому моменту, когда переполняется чаша противоречий, вызванная этой же самой Конституцией, которые зреют день ото дня.

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