Нью-Йорк, США, , 09:06 — REGNUM Китай и Россия надеются, что представленный ими проект резолюции ООН по смягчению санкций против Северной Кореи поможет выйти из тупика и «продолжить политический диалог, в особенности диалог между США и КНДР». Об этом заявил постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь.

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При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове находится в критической стадии.

«Она весьма сложная, чувствительная и хрупкая», — уверен дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва и Пекин призвали Совет Безопасности ООН снять часть санкций с Северной Кореи для улучшения ситуации в стране.

Добавим, что ранее на заседании Совета Безопасности ООН представитель Китая Чжан Цзюнь призвал организацию ослабить санкции против Северной Кореи. В свою очередь помощник генсека ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари призвал США и КНДР возобновить переговоры на дипломатическом уровне, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова.