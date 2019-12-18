Владикавказ, , 09:06 — REGNUM Следственный комитет Северной Осетии возглавил уроженец Кабардино-Балкарии Валерий Устов. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе следственного ведомства республики.

Новый руководитель следственного управления ранее возглавлял СУ СК в Кабардино-Балкарии. Он уроженец города Нальчика. Устову 60 лет. Диплом юриста он получил в Ростовском государственном университете. Имеет еще одно высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».

Устов работал с 1982 года в органах прокуратуры. Возглавлял следственное ведомство Кабардино-Балкарии с 2007 года. Неоднократно поощрялся руководством Генпрокуратуры и СКР, он кавалер ордена Мужества, также награжден медалью «Доблесть и отвага».

С января 2019 года генерал-лейтенант юстиции Валерий Устов являлся помощником председателя Следственного комитета Российской Федерации.