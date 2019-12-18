Хабаровск, , 09:28 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал проведёт пресс-конференцию по итогам 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пресс-конференция состоится 24 декабря. Губернатор обещает рассказать о результатах работы правительства в 2019 году. Реализации нацпроектов, также — о планах на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко провёл прямую линию с жителями островного региона. Глава области подвёл итоги года и рассказал о планах на будущее, а также ответил на вопросы сахалинцев и курильчан.