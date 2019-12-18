Киев, 18 декабря 2019, 08:59 — REGNUM Украинские власти лукавят, отказываясь от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР, заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко 17 декабря в эфире телеканала «Наш».
Бондаренко отметила, что государственный переворот на Украине привёл к катастрофе, сопоставимой с аварией на Чернобыльской атомной станции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко осудила любые попытки привлечь представителей ДНР и ЛНР к переговорам в «нормандском формате».
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