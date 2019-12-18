Киев, , 08:59 — REGNUM Украинские власти лукавят, отказываясь от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР, заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко 17 декабря в эфире телеканала «Наш».

"Есть противники подобного диалога, обычно они говорят: «О чём с бандитами разговаривать?» Послушайте, у нас часть таких же «бандитов» была на майдане, и как-то с ними в 2014 году вступали в переговоры и вели переговоры», — рассказала она.

Бондаренко отметила, что государственный переворот на Украине привёл к катастрофе, сопоставимой с аварией на Чернобыльской атомной станции.

«Майдан — это, по сути, наш с вами политический Чернобыль, который просто принёс много горя нашей стране. И с этими людьми, которые вели себя незаконно, которые потом себя через госпереворот освободили от ответственности, с ними вели переговоры», — подытожила экс-депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко осудила любые попытки привлечь представителей ДНР и ЛНР к переговорам в «нормандском формате».

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