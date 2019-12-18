Буэнос-Айрес, , 08:58 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину, где ему обещано политическое убежище, об этом 18 декабря сообщает Al Arabia.

«Я прибыл в Аргентину, чтобы продолжить борьбу за самые социально-незащищенные слои в обществе», — подчеркнул Моралес на своей странице в социальной сети Twitter.

Моралес будет проживать в столице страны, городе Буэнос-Айрес вместе со своими двумя детьми. Ранее он бежал из Боливии после массовых акций протеста. Бывший президент сначала направился в Мексику, а затем на Кубу.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Боливии начались массовые акции протеста, в результате чего Эво Моралес был вынужден уйти в отставку. Он был обвинен новыми властями в терроризме и мятеже.

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