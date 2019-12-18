Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Общий объем работ российской стороны в рамках проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре составит $916 млн. Об этом 18 декабря заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента), сообщает агентство «Казинформ».

Министр представил депутатам законопроект о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между Россией и Казахстаном о создании ракетного комплекса «Байтерек».

По его словам, российская сторона берет на себя обязательства создать ракету-носитель «Союз-5», проверочную аппаратуру на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию разгонного блока, космического аппарата и космической головной части.

Казахстанская сторона, в свою очередь, проведет модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М». Работы оцениваются в $233 млн, что почти в четыре раза меньше, чем обязательства российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительные работы по модернизации пусковой площадки на космодроме Байконур могут начаться уже в 2020 году.

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