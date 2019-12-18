Пекин, , 08:43 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал назначения и отставки ряда государственных чиновников, передает 18 декабря агентство Синьхуа.

Так, Оу Вэньхань был назначен помощником министром финансов, в то время как Жэнь Чживу стал заместителем директора Национальной энергетической администрации. Лю Чжэньюй был отстранен с поста замминистра юстиции, а Ци Чжэнъюань — с поста заместителя директора Национальной энергетической администрации, сообщили в Госсовете КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин назначил в начале декабря новых послов в Афганистане, Перу, Боливии и Конго.

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