Париж, , 08:38 — REGNUM В парламенте Франции опасаются сближения России и Китая, рассказала депутат Национального собрания, член комитета по национальной обороне и вооруженным силам Пятой Республики Александра Валетта Ардиссон.

Она напомнила, что Китай является крупным закупщиком российских зенитно-ракетных комплексов, а вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные военные учения. Также депутат напомнила о работе РФ и КНР в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В связи с этим депутат направила запрос в министерство обороны Франции, не является ли это сближение «предметом беспокойства» для страны и её европейских партнёров, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-китайские отношения стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху своего развития. По его словам, важную роль в этих отношениях играют мероприятия военной направленности.

Среди них — состоявшееся в июле текущего года первое совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, участие китайских военных в манёврах «Восток» в 2018 году и в стратегических командно-штабных учениях «Центр» в 2019 году. Кроме того, каждый год проводятся российско-китайские учения «Морское взаимодействие».

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