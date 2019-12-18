Киев, , 08:41 — REGNUM Следователи готовят подозрение трём лицам, принимавшим участие в столкновении с правоохранителями возле стен Верховной рады, сообщили 17 декабря в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Из-за стычек у Верховной рады Украины следователи готовят подозрения трём лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что один полицейский получил серьёзную травму головы — протестующий бросил в него кусок брусчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США осудило насилие в отношении полицейских и журналистов во время акции протеста возле украинского парламента.

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