Кызыл, , 08:31 — REGNUM В Туве ушли в отставку сразу два вице-премьера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, Анатолий Дамба-Хуурак назначен директором института прикладных исследований, а также возглавил Общественную палату Тувы.

Возглавлявший канцелярию главы Тувы Аяс Монге, как отмечается, также был освобождён из-за перехода на другую работу.

Одновременно с этим до ранга заместителей главы республики повышены министры юстиции и дорожно-транспортного комплекса Аяс Оюн и Олег Бады. По словам главы региона Шолбан Кара-оола, Оюн будет курировать реформу местного самоуправления и вопросы развития муниципалитетов.

«Повышение до вице-премьера министра дорожно-транспортного комплекса Олега Бады глава Тувы объяснил возрастающим с 2020 года объёмом работ на инфраструктурных объектах», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее в республике объявили о создании нового министерства общественной безопасности Тувы. Как сообщало ИА REGNUM, главной задачей ведомства станет содействие правоохранителям в борьбе с рецидивной преступностью и в вопросах профилактики правонарушений.

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