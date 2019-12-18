Джуба, , 09:06 — REGNUM Общественность Южного Судана решительно поддержала возвращение прежнего административно-территориального деления страны на 10 штатов. Однако ранее в этом месяце чиновники заявили, что в стране будет сохранено деление на 32 штата. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Отчет Независимой комиссии по границам (IBC), органа из 14 членов, сформированного в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Южном Судане, показывает, что на сторону правительства встало меньшинство. Получив 2261 мнений представителей общественности, члены комиссии выявили, что авторы 1583 из них хотят, чтобы в Южном Судане было возвращено деление на 10 штатов, которые были сформированы после обретения страной независимости в 2011 году, утверждая, что таким образом они будут функционировать эффективнее.

«С 10 штатами растущей пограничной напряженности между общинами и нынешними администрациями штатов не будет. Десять штатов являются более жизнеспособными и эффективно управляемыми с точки зрения распределения ресурсов и управления», — отмечается в отчете комиссии.

Напомним, что выступая на двухдневном консультативном совещании Межправительственного органа по развитию Восточной Африки (ИГАД) в Джубе высокопоставленный чиновник правительства Южного Судана доктор Мартин Элиа Ломуро заявил, что число штатов останется неизменным.

«Эти штаты были созданы и успешно функционируют. Мы считаем, что разрушение этого количества штатов станет бедствием для страны и будет стоить не только нестабильности, но и отсутствия безопасности. Жители штатов уже привыкли к этому, у них есть свои правительства», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, когда Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году, в нём было 10 штатов. Однако в октябре 2015 года президент Южного Судана Сальва Киир издал указ о создании 28 штатов, заявив, что это популярное требование народа. Это решение, однако, было признано неконституционным политическими партиями, организациями гражданского общества и членами международного сообщества. Постановление не было отменено, и постепенно число штатов возросло до 32.

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