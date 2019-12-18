Париж, , 08:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в столицу Нигера Ниамей 22 декабря, чтобы встретиться с президентом Махамаду Иссуфу после нападения джихадистов на нигерийские войска в Инате, сообщает Le Figaro.

«Эммануэль Макрон проведет на месте несколько часов. Президент примет участие в церемонии, чтобы почтить память 71 нигерийского солдата, погибшего во время нападения 10 декабря, и встретится с главой Нигера. Президент Франции совершит эту поездку сразу после официального визита в Кот-д'Ивуар 20 и 21 декабря», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что встреча с президентом Махамаду Иссуфу позволит подготовиться к саммиту, запланированному на 13 января в По (Франция), с президентами пяти африканских стран.

Издание отмечает, что приглашение Эммануэля Макрона на встречу в По, объявленное в конце саммита НАТО 4 декабря, было плохо воспринято многими государствами региона Сахель, которые воспринимали его скорее как «созыв».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправится в декабре в Кот-д'Ивуар, чтобы отпраздновать окончание года и укрепить двусторонние отношения.

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