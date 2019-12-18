Вашингтон, , 08:28 — REGNUM На полигонах КНДР никакой активности не наблюдается. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей американского аналитического центра 38 North.

По их словам, анализ коммерческих спутниковых снимков, сделанных в течение последних двух месяцев, показал, что на космодроме Сохэ отсутствуют признаки подготовки к проведению ракетных запусков.

«Это не первый случай отсутствия какой-либо активности. В КНДР могут подготовиться к запуску ракет за ночь, чтобы не попасть в поле зрения коммерческих спутников», — сообщили аналитики 38 North.

Напомним, что 7 и 13 декабря на космодроме прошли «важные испытания», которые по словам представителей Академии оборонных наук КНДР, могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения республики.