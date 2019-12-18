Москва, , 08:25 — REGNUM Предпосылок того, что в период до 2050 года начнётся крупномасштабная война, в настоящее время нет. Однако в нынешней остающейся нестабильной обстановке в мире нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба. Такое мнение выразил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время выступления перед военными атташе иностранных государств, передаёт газета «Красная звезда».

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В частности, по его словам, целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту ведёт Североатлантический альянс. На это, как пояснил генерал армии, указывают сценарии интенсивных военных учений НАТО в странах Прибалтики, Польши, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей.

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Герасимов напомнил, что блок продвигает тезис о «российской военной угрозе», трактуя таким образом любые действия России по обеспечению безопасности и любые проводимые Москвой военные учения.

«В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплён статус противника», — подчеркнул генерал.

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Также Герасимов указал, что члены НАТО с 2016 года нарастили расходы на оборону на $130 млрд, при этом к 2024 году этот показатель может увеличиться до $400 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что своим присутствием в странах Прибалтики и в Польше Североатлантический альянс посылает России «очень мощный сигнал» о том, что в случае нападения на эти государства ответ последует от всего блока.

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