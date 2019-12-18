Киев, , 08:22 — REGNUM Служба Безопасности Украины (СБУ) мешает продаже активов НАК «Нафтогаз» в Египте, заявил глава правления компании Андрей Коболев, сообщило 18 декабря издание «Зеркало недели».

По его словам, речь идёт о компании «Закордоннафтогаз» — дочерней структуре «Нафтогаза». Она занимается разведкой и эксплуатацией двух нефтегазоносных блоков в Аравийской пустыне.

В 2016 году Коболев заявил, что египетские активы не приносят особой прибыли, поэтому украинская сторона изучает возможность их продажи. «Нафтогаз» рассчитывает выручить за египетское имущество около $100 млн, однако СБУ выступает против совершения сделки.

Коболев отметил, что таким образом СБУ ставит под угрозу выполнение задачи, поставленной правительством Украины по повышению рентабельности активов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления НАК «Нафтогаз» заявил, что в случае провала переговоров с Россией по поводу транзита газа, они могут быть перенесены на весну 2020 года.

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