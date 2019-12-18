Эрбиль, Ирак, , 08:24 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с членами правительства и депутатами, посвященную укреплению единства в регионе. Об этом 17 декабря сообщает Kurdistan.ru.

Участники совещания приветствовали усилия главы Иракского Курдистана по созданию политического единства как в автономии, так и в Багдаде.

В ходе встречи также поднимался вопрос дальнейшего налаживания отношений между Эрбилем и Багдадом, испорченных после референдума о независимости региона в сентябре 2017 года.

Напомним, Иракский Курдистан обладает широкой автономией в рамках Ирака, тем не менее власти региона недовольны своим положением — по их мнению Багдад не выполняет обязательства, отраженные в конституции страны.

Среди них выплата средств, поступающих в бюджет от продажи нефти, а также неспособность решения проблемы спорных регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел переговоры с послом Великобритании в Ираке