Киев, , 08:18 — REGNUM Из конституции Украины следует полностью исключить упоминание Крыма и Севастополя, поскольку основной закон украинского государства не отвечает современным реалиям. Об этом 18 декабря заявил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Они (власти Украины) обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Только после этого конституцию Украины можно считать документом, который отвечает современным международным реалиям, а на сегодняшний день он «устарел почти на шесть лет», уточнил Гемпель.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь «специального статуса» в украинской конституции. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду. В новом законопроекте специальным статусом обладает только Киев, как столица Украины.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

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