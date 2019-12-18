Москва, , 08:13 — REGNUM Апробация российского истребителя пятого поколения Су-57 в условиях боевых действий в Сирии — абсолютно правильное решение Генштаба. Так прокомментировал проходящие в Сирии повторные испытания Су-57 военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев.

«У истребителя великолепные тактико-технические характеристики. Возможно, лучшие в мире. Но понять, как это все работает и как может работать еще лучше, можно только при испытаниях, а еще лучше — при испытаниях в боевых условиях. Только тогда машина сможет раскрыть все, на что она способна в руках опытного летчика.

Но главное, что можно отметить, что во время полетов Су-57 хваленые американские F-22 Raptor, тоже самолеты пятого поколения, прекращают свои вылеты над территорией Сирии. И это говорит о многом. Су-57 — это настоящие терминаторы «Судного дня» для F-22», — отметил эксперт.