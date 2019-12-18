Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Американские власти признали, что им не удалось помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Однако они намерены чинить препятствия другим российским проектам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США.

У Вашингтона, отмечают собеседники агентства, почти не осталось рычагов влияния на Россию и Германию по части газопровода. Мало что меняет и законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, предусматривающий введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Вместе с тем США не оставят попыток мешать реализации других российских проектов в энергетической сфере. Внимание этому вопросу уделят после того, как в Москву в январе прибудет новый посол США Джон Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что американские санкции против «Северного потока — 2» затруднят реализацию проекта, но не создадут критичных препятствий.

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