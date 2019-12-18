Владивосток, , 08:22 — REGNUM Шубхам Кумар завершает работу на посту генерального консула Республики Индия во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья.

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Данную должность Шубхам Кумар занимал с января 2018 года. Индийский дипломат нанёс прощальный визит главе региона Олегу Кожемяко. Генконсул подчеркнул, что у Приморья и Индии раскрываются большие перспективы взаимодействия в сфере инвестиций и туризма.

«Есть успешные примеры инвестиций в Приморский край — фабрика огранки алмазов, упаковка и расфасовка чая, медицинское обслуживание. Увеличивается количество индийских студентов, туристов, выезжающих в Россию по электронной визе. Надеемся, что в будущем мы установим авиасообщение между нашими странами, а подписанный меморандум о взаимопонимании между портами Владивосток и Ченнаи послужит восстановлению судоходной линии», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия инвестирует в развитие российского Дальнего Востока миллиард долларов.