Париж, , 08:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон передал в телефонном разговоре «свои теплые поздравления» недавно избранному президенту Алжира Абдельмаджиду Теббоуну, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон поздравил Абдельмаджаду Теббоуну, отметив «уверенность, которую алжирский народ возложил на него во время выборов».

Глава Франции также искренне пожелал успеха президенту Алжира и напомнил, что «Франция стоит рядом с Алжиром в этот важный момент в его истории».

«Главы государств договорились работать вместе, чтобы развивать отношения дружбы, уважения и доверия между Францией и Алжиром и сотрудничать в преодолении региональных кризисов», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, выборы в Алжире состоялись 12 декабря. 74-летний Абделамаджид Теббоун набрал 58,13% голосов в первом туре голосования.

Читайте также: Новый президент Алжира пообещал изменить конституцию