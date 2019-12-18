Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Манифестации в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа, инициированного представителями Демократической партии в Конгрессе, прошли в нескольких американских городах 17 декабря, передает телеканал CNN.

Акции охватили более десяти городов США, в том числе и самые крупные — Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Многие манифестанты несли плакаты с призывами отстранить президента от власти. По данным агентства Associated Press, в акциях протеста участвовало не больше десяти тысяч американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по вынесению импичмента Дональду Трампу в палате представителей Конгресса США назначено на 18 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: импичмент меня не беспокоит