Ханты-Мансийск, 18 декабря 2019, 07:44 — REGNUM В правительстве Югры назначен новый директор департамента социального развития. Им стала Тереза Пономарёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Соответствующее распоряжение подписано губернатором Югры Натальи Комаровой 17 декабря 2019 года.
Тереза Пономарёва родилась в 1967 году в Донецке. В органах социальной защиты ХМАО работает с 1993 года. До назначения занимала должность первого заместителя директора департамента социального развития Югры.