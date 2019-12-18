Иркутск, , 07:29 — REGNUM Судя по тем масштабным задачам и большому количеству проблем в Иркутской области, новому главе Приангарья Игорю Кобзеву нужно работать по 25 часов в сутки. Такое мнение высказал сибирский полпред Сергей Меняйло на пресс-конференции 17 декабря 2019 г. Его слова цитирует ИА «Интерфакс-Сибирь».

Сибирский полпред считает, что главной задачей Игоря Кобзева является сейчас восстановление прав пострадавших в результате мощнейшего наводнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье началось с 26 июня 2019 г. Реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов, пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

Губернатор Приангарья Сергей Левченко ушел в добровольную отставку 12 декабря 2019 г. На его место назначен заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев. 13 декабря он получил звание генерал-полковника.

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