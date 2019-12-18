Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп не обеспокоен попытками «сумасшедших» демократов выдвинуть ему импичмент. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

«Они пытаются выдвинуть мне импичмент (я не переживаю об этом), и при этом они нарушают закон разными путями. Как можно так поступать и требовать импичмента очень успешному (и в экономике) президенту Соединенных Штатов, который не сделал ничего плохого? Эти люди — сумасшедшие», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, дебаты и голосование по обвинениям в рамках импичмента президенту США Дональду Трампу состоятся 18 декабря в палате представителей американского Конгресса. Отмечалось, что дебаты продлятся шесть часов, их время будет разделено на две части для представителей Республиканской и Демократической партий.

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