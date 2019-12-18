Колорадо-Спрингс, США, , 07:00 — REGNUM Сообщения о наблюдении за перемещением разведывательного корабля ВМФ России «Виктор Леонов» в международных водах у берегов Северной Америки подтвердили 18 декабря в пресс-службе Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Мы знаем о проводимой Россией работе, в том числе о размещении разведывательных кораблей в регионе», — говорится в сообщении военного ведомства на официальной странице в Twitter.

Командование не стало раскрывать подробности принимаемых мер, подчеркнув, тем не менее, что для обеспечения безопасности США и Канады проводятся регулярные воздушные и морские операции.

Ранее о российском военном корабле в международных водах около побережья штатов Флорида и Южная Каролина сообщил телеканал CNN.

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